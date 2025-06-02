Самарский политех 24 раз подряд стал победителем областной универсиады 

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Ежегодный турнир, который в этот раз проходил по 23 спортивным дисциплинам, завершился вчера соревнованиями по лёгкой атлетике. В них Политех занял первое место, как и в других 14 видах спорта, включённых в программу состязаний. Такое количество золотых наград в общекомандном зачёте – рекорд для нашего университета.

Золотыми триумфаторами универсиады стали мужские и женские команды по баскетболу и мини-футболу, политеховские шахматисты, тхэквондисты, лыжники, боксёры, лёгкоатлеты и тяжелоатлеты, пловцы, а также мужская команда по пауэрлифтингу, женские команды по волейболу и фитнес-аэробике. Общекомандное серебро завоевали мужчины в настольном теннисе и киберспорте, женщины - пауэрлифтинге. Бронзовыми призёрами олимпиады стали женская команда по настольному теннису, мужская команда по волейболу, а также самбисты и фехтовальщики. Таким образом, в этом году Самарский политех оказался единственным вузом, попавшим в медальный зачёт во всех дисциплинах универсиады.

В личном зачёте спортсмены Политеха завоевали более 100 медалей разного достоинства.

Алла Данилова, председатель спортивного клуба Самарского политеха, доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт»:

- Такой успех в универсиаде у нас впервые. Это результат упорной работы наших спортсменов, тренеров и спортивного клуба. Все команды достойно проявили себя на соревнованиях.

В общем зачете Политех набрал 270 очков, сообщает пресс-служба.

Фото пресс-службы Самарского политеха