Самарский педагог вышла в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»           

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Ими стали 516 человек из 82 регионов России, в том числе советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея «Технический» из Самары Дина Шустова.

«Талантливый лектор – это, прежде всего, тот, кто умеет простым и понятным языком донести до аудитории главную информацию. Этот навык – один из ключевых в работе любого педагога, особенно когда речь идет о воспитательной деятельности. От всей души поздравляю Дину Владимировну с выходом в финал, желаю достойно представить Самару и наш регион на уровне страны и, конечно, вернуться домой с победой!» – сказала заместитель главы города Ольга Слесарева.

В полуфинале в треке «Единство народов России» Дина Владимировна представила лекцию о том, что объединяет все народы России, рассказав о российском культурном коде, передающемся из поколения в поколение.

«Моя цель – побудить интерес слушателей – ребят, с которыми я работаю в лицее – к изучению традиций разных народов России. Если получится заинтересовать этой темой хотя бы несколько человек, значит, цель выполнена. Само участие в конкурсе «Знание. Лектор» – это большая ответственность, и она повышается с каждым этапом. Впереди – всероссийский, и при поддержке ребят, коллег и близких, уверена, справлюсь», – поделилась финалистка Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» из Самары Дина Шустова.

В лицее «Технический» Дина Владимировна работает 6 лет, активно участвует во всероссийских конкурсах. В 2024 году она стала финалистом проекта «Лидеры России» и полуфиналистом проекта «Флагманы образования», войдя в топ-10 педагогов-управленцев Самарской области. В 2025 году она также стала финалистом конкурса «Это у нас семейное». Недавно в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети» Дина прошла обучение в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете по программе повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

В ноябре Дина Шустова в числе 516 финалистов Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» отправится в Москву на финальные испытания, по итогам которых экспертный совет определит 110 победителей. Они получат право заключать контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе.

Фото: пресс-служба администрации Самары