Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

В Новосибирске завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации, оператор – Центр всестороннего развития детей «Прогресс».

Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны. В качестве испытаний их ждали мастер-классы, индивидуальные и командные испытания и открытые разборы практик. По итогам первого тура из 10 финалистов, прошедших во второй тур, двое – из Самарской области.

Победу в номинации «ПДО, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» одержала Марина Ухмакова, педагог дополнительного образования ГБОУ школа-интернат № 4 г.о. Самара.

Анастасия Нестерова, педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей и молодежи г.о. Самара, стала победителем в конкурсной номинации «ПДО, реализующий ДОП, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона». По итогам финальных состязаний (индивидуальный импровизационный конкурс и круглый стол с представителем Минпросвещения РФ) педагог также стала абсолютным победителем конкурса.

«Это для нас важная и значимая новость, мы повезем «Сердце» в Самару. Самара на карте выглядит, как сердце России, и именно там «Сердце отдаю детям» однажды должно было оказаться», – поделилась Анастасия Нестерова. Она рассказала, что на протяжении всего финала с ней был подаренный детьми талисман с надписью: «Всему свое время». По мнению педагога, сегодня возрастает влияние традиций, настает время традиционной культуры.

Развитие системы образования, поддержка педагогов и талантливых детей – одни из главных приоритетов в работе регионального правительства. В этом году капитально отремонтировано 250 зданий образовательных организаций. А благодаря имеющейся инфраструктуре в системе дополнительного образования, а также новым ресурсам, более 95% детей охвачены программами дополнительного образования.

«Главное – давать детям знания и принципы, которыми мы руководствуемся. В первую очередь – это любовь к семье, своей стране», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства СО