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Самарский океанариум открывает лекторий для детей и взрослых

15 апреля 2022 13:52
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Самарский океанариум открывает лекторий для детей и взрослых

С 16 апреля на базе Самарского океанариума начнет работу лекторий – учебный класс для взрослых и детей школьного возраста. В рамках первого курса пройдут видео-лекции «Акулы. Древнейшие хищники морей и океанов». Специалисты расскажут о многообразии видов акул, их происхождении и эволюции, среде обитания, строении и образе жизни.  

Программа лектория состоит из двух частей: тематическое занятие и показ познавательной программы. После увлекательной теории можно познакомиться с древнейшими водными обитателями в залах океанариума: здесь представлены белоперые и черноперые рифовые акулы — виды акул, которым необязательно двигаться, чтобы снабжать организм кислородом. 

Лекции будут проходить каждый час. Для школьных групп и гостей из других городов будут организованы отдельные занятия. Подробности можно уточнить по телефону 8 (846) 254-08-63. 

Эксперты готовят и другие курсы лекций об обитателях морей и океанов. Программа будет регулярно меняться и пополняться. За расписанием и новостями можно следить в соцсетях океанариума https://vk.com/oceanarumsamara

Фото: Дильдина Светлана

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