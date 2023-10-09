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Самарский госуниверситет посетила делегация Генерального консульства Ирана в Казани

9 октября 2023 13:35
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Самарский госуниверситет посетила делегация Генерального консульства Ирана в Казани

Самарский университет им. Королёва с рабочим визитом посетила делегация Генерального консульства Исламской республики Иран в Казани во главе с Мирзахани Давудом. Генеральный консул встретился с руководством университета и прочитал лекцию для студентов.

В рабочей встрече приняли участие Вера Щербачева, руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области, Владимир Богатырев, ректор университета, Виктория Болгова, проректор, Сергей Тиц, начальник управления международной деятельности.

Владимир Богатырев рассказал гостям о широком спектре образовательных направлений, которые осваивают студенты, в том числе и иностранные в Самарском университете им. Королёва. Это и инженерные, и гуманитарные, и естественно-научные специальности. Мирзахани Давуд поинтересовался актуальным числом иностранных студентов, обучающихся в университете и его позициями и образовательных рейтингах. Ректор пояснил, что сейчас высшее образование здесь получают около тысячи зарубежных обучающихся из 67 стран, в том числе, среди них есть студенты из Ирана. Также он уточнил, что в различных российских рейтингах вуз стабильно входит в первую десятку лучших университетов по инженерным специальностям, по таким направлениям как "изобретательство" и "инновации", и находится в топ-20 по ряду предметных рейтингов.

В ходе совещания Генеральный консул выразил желание в расширении сотрудничества с Самарским университетом им. Королёва, а также пригласил руководство вуза принять участие в международной выставке в Иране. Ректор поблагодарил Генерального консула за готовность усиления сотрудничества и за возможность визита в Исламскую республику.

Также Владимир Богатырев ознакомил делегацию с работой регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова, действующем на базе университета. Здесь же Мирзахани Давуд прочитал лекцию для студентов, обучающихся на направлении "международные отношения". Он рассказал о современных взаимоотношениях Ирана и России и ответил на многочисленные вопросы учащихся. Молодых людей интересовало, как построить карьеру в дипломатической сфере, студенческий образовательный обмен между Россией и Ираном и путешествия в Исламскую республику для знакомства с ее культурой и искусством.

"Россия - страна с богатыми культурными традициями. Иран заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в этой сфере, а также в различных областях экономики", - заключил Мирзахани Давуд.

Автор фото: Ольга Жаркова

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