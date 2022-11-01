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Самарских школьников приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

1 ноября 2022 15:10
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К участию в олимпиаде приглашаются школьники 1–9 классов из всех российских регионов.

С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.

Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Повышение безопасности участников дорожного движения – наиболее значимая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги», одна из его целей – к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие зарекомендовавшие себя технологии. Однако важно понимать, что  безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас – напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведениях на дорогах позволит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги», - сообщил  заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-состязание проводится третий год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти 5 млн школьников.

«Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» прежде всего направлена на проверку знаний основ безопасного поведения на дороге. Главной наградой в результате участия - это знания правил дорожного движения. Именно они помогают каждому ребенку правильно ориентироваться в дорожной среде, тем самым сохраняя здоровье и жизнь не только себе, но окружающим. Более 100 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» в 2021 году», - отмечает Юрий Некрасов, полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

В Самарской области теме безопасности на дорогах всегда уделяется повышенное внимание. В этом ноябре, как и каждый год, по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова стартовал месячник по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с сотрудниками Государственной автоинспекции, министерством образования и науки Самарской области проводят мероприятия, направленные на снижение аварийности на городских и региональных дорогах.

 

 

 

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