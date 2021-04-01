Самарских школьников приглашают на онлайн-марафон по подготовке к экзаменам «ЕГЭ и ОГЭ гонка»

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Образовательная компания MAXIMUM Education объявляет о запуске онлайн-марафона по подготовке к экзаменам «ЕГЭ и ОГЭ гонка». Виртуальный марафон будет проходить в мобильном приложении «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021» начиная с 1 апреля до начала экзаменов. По задумке организаторов онлайн-гонки за оставшиеся 2 месяца старшеклассники смогут пройти все темы необходимые для сдачи ОГЭ или ЕГЭ, значительно повысив свой итоговый балл на экзамене. Для школьников доступны следующие предметы: ЕГЭ – русский язык, математика, обществознание, физика, биология, история, английский язык, литература, информатика, химия; ОГЭ – русский язык, математика.

Принять участие в онлайн-гонке смогут все пользователи мобильного приложения «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2021». Стоимость месяца занятий от 299 рублей. Попробовать свои силы в первые 7 дней можно бесплатно. Подробнее познакомиться с марафоном можно по ссылке.

Участие в онлайн-гонке может быть полезно ученикам 9 и 11 классов, а также учащимся старшей школы, которые хотят в будущем сдать ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы.

«ЕГЭ и ОГЭ гонка» по каждому из предметов состоит из 50 видео-уроков, 700 тестовых заданий, теории по всем темам, онлайн-тренажера. Мотивировать и напоминать участникам онлайн-гонки о необходимости посмотреть урок, выполнить тестовое задание, прочитать теорию, позаниматься в тренажере будет личный наставник. Если у школьника возникнут вопросы или он не сможет самостоятельно разобраться в теме, он всегда сможет попросить помощи у преподавателя в чате.

Для того, чтобы контролировать прогресс раз в неделю онлайн-ассистент будет советовать решить тестовый вариант прямо в мобильном приложении, где первая часть будет проверяться автоматически, а во второй части школьник сможет сверить свой ответ с «идеальным». Каждую неделю для участников онлайн-гонки будут проводиться вебинары-разборы тестовых вариантов, где можно не только увидеть «как надо» решать задания, чтобы получить за них максимальные баллы, но и задать вопрос по своей личной ошибке.

Все участники онлайн-марафона будут разделены на группы по экзаменам и предметам и собраны в закрытых комьюнити в социальной сети ВКонтакте. Организаторы будут размещать в закрытых сообществах уникальный образовательный контент и мотивационные задания, проводить мини-игры и квесты. По задумке создателей «ЕГЭ и ОГЭ гонки» такой подход поможет сформировать в онлайн-формате особую учебную атмосферу взаимоподдержки для учеников, которая будет мотивировать учеников сделать значимый прогресс при подготовке к экзаменам в короткие сроки.

«В этом году мы проводим наши традиционные гонки не только для выпускников, сдающих ЕГЭ, но и для школьников, которые готовятся к ОГЭ, а также тех ребят, которые будут сдавать экзамены в будущем. Секрет онлайн-гонок прост – там нет ничего лишнего. Мы собрали в «ЕГЭ и ОГЭ гонку» только те задания, которые могут попасться на экзамене, поэтому её участники смогут сделать сильный прогресс в такие короткие сроки. В прошлом году в онлайн-гонке приняло участие более 2,5 тысяч ребят. Надеемся, что в этом году мы сможем помочь ещё большему количеству школьников подготовиться к экзаменам на высокие баллы, что в будущем поможет им поступить в вуз-мечты» - комментирует запуск Михаил Забелин, руководитель продукта образовательной компании MAXIMUM Education.

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