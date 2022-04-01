Самарских школьников приглашают на онлайн-фестиваль по финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест»

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С 4 по 10 апреля в России пройдет онлайн-фестиваль «ФинЗОЖ Фест» для школьников всех возрастов. Мероприятие организовано Минфином России и Банком России в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи. Операторы фестиваля – Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России и портал моифинансы.рф.

Задачи «ФинЗОЖ Фест» – мотивировать школьников изучать принципы финансового ЗОЖ, помочь им сформировать базовые навыки управления личным и семейным бюджетом, показать, что высокий уровень финансовой культуры востребован всегда, а особенно в период экономической турбулентности. Онлайн-контент фестиваля ориентирован также на учителей и родителей, которые занимаются финансовым обучением и воспитанием.

Сбалансированный бюджет каждого гражданина и семьи – это основа экономической устойчивости нашей страны, отметил заместитель министра финансов Михаил Котюков. «Сегодня участники нашего фестиваля еще учатся в школе, а завтра станут потребителями финансовых услуг, налогоплательщиками, вкладчиками, заемщиками, ответственными гражданами, участвующими в управлении местными бюджетами. Вот почему важно начать финансовое обучение как можно раньше», – подчеркнул он.

«Сегодня особенно важно понимать связь экономических процессов с личным благополучием гражданина. Зная, как работают основные финансовые инструменты, вы можете объективно оценивать свои финансовые возможности, ставить и достигать финансовые цели, не поддаваться на ложные призывы и эмоциональную спекуляцию», – прокомментировал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Образовательно-просветительские форматы, разработанные для фестиваля, – онлайн-викторины, тесты, подкасты, конкурсы – охватывают аудиторию от начальной школы до выпускных классов. Кроме того, в социальных сетях и на портале «Мои финансы» состоится серия тематических встреч с популярными блогерами, профессионалами финансового рынка, экспертами по управлению семейным бюджетом. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной актуальной теме. Весь контент, разработанный для фестиваля, доступен образовательным учреждениям для использования при проведении Недель финансовой грамотности и после их окончания.

Торжественное открытие фестиваля состоится 4 апреля, в этот же день на странице «Мои финансы» во ВКонтакте пройдет День образования для школьников. 5 апреля пройдет День карьеры. В течение дня на странице «Мои финансы» во ВКонтакте эксперты и блогеры поделятся советами, кем и где могут работать молодые люди. 6 апреля школьников ждет онлайн-викторина «Знаток ФинЗОЖ» о правилах управления личным бюджетом, устройстве финансовых институтов страны и истории финансовой системы России. На 7 апреля запланирован День инициативного школьного бюджетирования, в ходе которого дети узнают о возможностях участия в управлении бюджетом их образовательных организаций.

На протяжении всего фестиваля на сайте популярного детского мультсериала «Смешарики» будет проводиться тестирование уровня финансовой подкованности самых младших школьников.

Основные активности фестиваля пройдут на странице «Мои финансы» в социальной сети ВКонтакте с 4 по 10 апреля.

Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на портале моифинансы.рф.