Самарских преподавателей школ и учреждений СПО, а также их воспитанников приглашают на вебинар

Вебинар «Виртуальная реальность в образовании» состоится 14 октября в 18:00 по московскому времени. К участию приглашают школьных учителей, педагогов учреждений среднего профессионального образования, а также школьников и студентов. Эксперты российской компании VR Concept расскажут о технологии виртуальной реальности в реализации образовательных программ.

Напомним, VR Concept является разработчиком суверенного 3D-движка, представляющего программную платформу для создания VR-проектов, тренажеров и игр. Этот проект поддержан Агентством стратегических инициатив. Он был рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы экспертного совета АСИ в прошлом году на основании оценки масштабности, новизны, зрелости, актуальности, инвестиционной привлекательности и уровня проектного планирования.

Ключевая цель проекта – популяризация уроков в VR-формате для обучения естественным наукам школьников 7-11 классов, продвижение креативных и инженерных направлений – разработки игр, тренажеров, промышленного дизайна, а также распространение технологий цифровизации и обучение педагогов. Особенностью проекта является возможность присутствия в одном виртуальном пространстве одновременно учителя и всех учеников, что позволяет им видеть друг друга и изучать тему предмета совместно.

Во время проведения вебинара планируется раскрыть несколько ключевых тем. Речь пойдет о существующих возможностях VR для поддержки обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования; видах практических задач, решаемых при помощи технологии VR; а также о новых новые методических подходах, применяемых для эффективной адаптации материалов под разные уровни образования.