Самарские выпускники: «Я не вижу смысла уезжать куда-то, здесь достаточно возможностей для нас»

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В этом году из дверей самарских школ выйдут почти 30 000 выпускников девятых классов и 13 500 одиннадцатиклассников. Сейчас у них появился еще один повод, чтобы остаться в родном регионе. Новые меры поддержки вчерашних школьников уже заработали в области.

«Поручаю Правительству Самаркой области в целях стимулирования подготовки кадров в регионе предоставить субсидии в размере десять тысяч рублей всем выпускникам школ и средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области», - сказал в ежегодном Послании губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. Напомним, предложение о выплатах «подъемных» вчерашним школьникам прозвучало на встрече губернатора и членов фракции единороссов в региональном парламенте.

«Такой поддержки самарские абитуриенты не видели никогда. Это беспрецедентная мера, которая, действительно, поспособствует мотивации молодежи на выбор местных образовательных учреждений», - подчеркнула директор самарской гимназии № 3, кандидат предварительного голосования «Единой России» Светлана Ильина.

Качественных образовательных учреждений, в первую очередь, вузов в регионе достаточно. Среднеспециальные учебные заведения тоже пользуются популярностью у вчерашних школьников.

«Я не вижу смысла уезжать куда-то из Самары, чтобы стать профессионалом. Здесь достаточно возможностей для того, чтобы получить качественное образование. У нас сильные педагоги, они всегда подскажут и придут на помощь», — рассказал студент-первокурсник Самарского государственного колледжа, будущий графический дизайнер Даниил Крюков.

На предприятиях Самарской области молодых специалистов ждут. Пример — одно из ведущих предприятий губернии, завод «Тяжмаш». В прошлом году он даже в непростых условиях нарастил объемы производства и смог увеличить штат на 200 человек. Бывшие студенты сегодня занимают ведущие должности на заводе – начальники цехов, конструктора, технологи, сотрудники маркетинга и IT-службы.

«Чтобы остановить отток молодежи, важно увеличивать количество бюджетных мест, софинансировать стипендии. Развивать культуру, здравоохранение, спорт, строить объекты развлечений и отдыха. Все это прозвучало в Послании губернатора. Но и мы, работодатели, должны думать и тоже создавать условия для притока кадров», - подчеркнул Андрей Трифонов, генеральный директор АО «Тяжмаш». Он добавил, что сейчас на заводе 270 вакансий, в основном – рабочие специальности.

За три года в Самарской области открыто 44 новых производства, создано 30 тысяч новых рабочих мест. Стабильно повышается и средняя зарплата. Так, в 2018-м году она выросла – на 7,7 %, в 2019-м – на 3,3 %, и даже в ковидном 2020-м – на 1,5 %.

Можно сказать, что Самарская область – один из немногих регионов страны, где строится экономика будущего. И вчерашние школьники имеют все возможности стать ее частью уже сейчас.

Активно в регионе поддерживают и молодежные инициативы. Ирина Долгополова – 21-летняя студентка из Тольятти. Последние шесть лет она занималась волонтерской деятельностью. А в прошлом году стала активным участником акции взаимопомощи «Мы вместе». После того, как пандемия пошла на спад, девушка задумалась о будущем волонтерства и разработала образовательный проект «РАСТИ!». Он помогает тем, кто хочет заниматься добровольчеством, но не знает, с чего начать. Об инициативе узнал губернатор и поддержал ее. После «обкатки» в Тольятти «РАСТИ!» получит региональный масштаб. А в случае успеха – и всероссийский.

Активность Долгополовой оценили активисты волонтерского движения и выдвинули ее для участия в предварительном голосовании «Единой России» накануне выборов в Госдуму, которые пройдут осенью. Она может стать самым молодым кандидатом в депутаты федерального парламента и представлять интересы добровольцев на уровне страны.

Эту инициативу волонтеров Дмитрий Азаров также поддержал. «Если человек занимает активную жизненную позицию, готов помогать людям в самой сложной ситуации, решать их проблемы, то, конечно, в таком возрасте идти в политику не рано», – подчеркнул глава региона.

Развитие – это не только профессиональный рост, но и потребность молодежи реализовать свой творческий и спортивный потенциал. В регионе достаточно возможностей для этого. Стадионы, дома культуры и досуговые центры строятся и приводятся в порядок в городах и небольших поселках.

«Люди могут радоваться и проводить часы досуга достойно. Ключевое слово здесь – «достойно», - подчеркнул председатель комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, кандидат предварительного голосования «Единой России» Андрей Кислов.

Создание условий для развития, для карьеры, для нормальной жизни молодых – один из важных принципов работы региональной власти. Эти принципы были сформированы три года назад на основании запросов жителей губернии и стали частью Стратегии опережающего развития региона – Стратегии лидерства, разработанной при активном участии активистов «Единой России». Спустя всего три года реализация Стратегии приносит свои видимые плоды.

«Сегодня у активных, творческих, неравнодушных людей есть все возможности реализовать свой потенциал. Изменить к лучшему свою жизнь, жизнь своего села, района, города, - подчеркнул в Послании Дмитрий Азаров, обращаясь к молодым. – Мы сегодня создаем инфраструктуру развития креативного класса, систему поддержки людей творческих профессий. Это ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастье где-то там на стороне», сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"