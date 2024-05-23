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Самарские ученые разработали универсальную методику расчета стоимости испытаний космической техники в интересах коммерческих компаний

23 мая 2024 10:40
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Самарские ученые разработали универсальную методику расчета стоимости испытаний космической техники в интересах коммерческих компаний

Разработка поможет сформировать оптимальные расценки на рынке услуг коммерческой космонавтики.

Центр коммерческого космоса (ЦКК) Самарского университета им. Королёва разработал универсальную методику расчета стоимости проведения испытаний коммерческой космической техники. ЦКК был создан по инициативе Госкорпорации "Роскосмос" в 2021 году. Разработка методики велась в рамках "дорожной карты" по развитию Центра коммерческого космоса, утвержденной Госкорпорацией.

Методика предназначена для участников отечественного рынка услуг – ведущих российских университетов, научных и испытательных центров – в интересах частных компаний, в том числе малых инновационных предприятий, создающих различную космическую технику: спутники, бортовую аппаратуру, научные приборы.

Данная методическая разработка поможет совершенствовать ценообразование и сделать рынок услуг по проведению испытаний более сбалансированным. Проект методики был рассмотрен Госкорпорацией "Роскосмос". Работа велась в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Наряду со специалистами ЦКК, в работе участвовали сотрудники и других подразделений Самарского университета им. Королёва, в том числе Центра экспериментов в космосе, Института экономики и управления, а также инновационных и финансовых служб вуза.

"Разработанная методика должна стать важным экономическим инструментом для участников формирующегося сейчас отечественного рынка услуг по проведению испытаний космической техники, производимой частными компаниями. Применение подобной единой методики ценообразования позволит сформировать оптимальные расценки в данной сфере, что будет способствовать становлению и развитию отрасли коммерческого космоса в нашей стране", – подчеркнул доктор физико-математических наук, профессор Антон Дорошин, директор ЦКК.

Основой для создания методики послужили опыт и наработки специалистов Самарского университета им. Королёва.

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