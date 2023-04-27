Самарские ученые разработали наноматериал для гибких солнечных батарей и "умной" одежды

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При разработке использовались совместные исследования с учеными из Саудовской Аравии и Индии.

Молодые ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") изготовили опытные образцы тонких наноструктурированных полупроводниковых пленок, которые можно будет использовать при создании высокочувствительных фотодетекторов для систем мониторинга, датчиков для оптоволоконных линий связи и медицинской спектроскопии. Наноматериал также может быть использован в перспективе для производства гибких солнечных батарей, которые можно будет в виде тонкой пленки закреплять прямо на одежде, рюкзаках, палатках и других вещах. Данный проект победил в конкурсе Президентской программы РНФ. При разработке использовались результаты исследований, полученные в рамках сотрудничества ученых Самарского университета им. Королёва с учеными из Саудовской Аравии и Индии. В настоящее время ведется тестирование опытных образцов.