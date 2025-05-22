Самарские ученые разработали для БПЛА систему искусственного интеллекта со стереозрением

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Разработка сделает дроны более самостоятельными и безопасными.

Ученые Самарского университета им. Королёва разработали программный комплекс навигации с искусственным интеллектом и системой стереозрения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка, получившая название "Навигатор", позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия – например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА.

Программный комплекс также помогает беспилотникам безопасно приземляться в экстренной ситуации: нейросеть на борту анализирует изображения с видеокамер и определяет, нет ли на месте предполагаемой посадки людей, автомобилей, каких-то опасных предметов и достаточно ли там подходящий для приземления рельеф местности. Кроме того, "Навигатор" обеспечивает безопасную совместную работу сразу нескольких "смартдронов" в пределах одного заданного участка территории – например, при массовой обработке с помощью БПЛА посевов сельскохозяйственных культур.

Нейросетевая навигационная система создана по заказу индустриального партнера университета – компании "Транспорт будущего", занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. На разработку получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте.



Автор фото: Олеся Орина