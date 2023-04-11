Самарские ученые измерили уровень стресса лука-"космонавта"

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Полученные данные помогут расширить базу научных знаний космобиологии.

Ученые и студенты Самарского университета им. Королёва в ходе экспериментального исследования измерили уровень стресса, который возникает у репчатого лука в условиях невесомости. Искусственную микрогравитацию для лука создали на Земле с помощью разработанного самарскими учеными оборудования, а в проведении научных изысканий студентам и ученым помогали школьники Самары. В рамках эксперимента также удалось определить количество времени, необходимого растению для адаптации к стрессу невесомости. Полученные данные помогут расширить базу научных знаний космобиологии, изучающей влияние факторов космического полета на живые организмы

Для эксперимента использовались семена репчатого лука Alliumcepa L. сорта "Крепыш". Их в течение пяти дней проращивали в рулонах из вспененного полиэтилена и фильтровальной бумаги в среде реминерализованной воды в термостате при 22 градусах Цельсия. Всего было выращено несколько партий семян по 50 штук в каждой, далее одни проростки отбирались в качестве контрольной партии для последующего сравнения, а другие загружались в специальный прибор - 3D-клиностат - и в течение определенного времени подвергались непрерывному воздействию искусственной микрогравитации.

Фото: Олеся Орина