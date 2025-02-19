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Самарские ученые и студенты создали прототип космического твердомера

19 февраля 2025 10:21
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Самарские ученые и студенты создали прототип космического твердомера

Прибор поможет следить за состоянием обшивки космической станции и проводить на орбите испытания перспективных материалов.

Ученые и студенты Самарского университета им. Королёва разработали и испытали прототип компактного космического твердомера – прибора, с помощью которого можно будет прямо в космосе на орбите измерять твердость металла – например, обшивки космической станции или других внешних конструкций. Такие измерения нужны для оценки прочности материала: насколько металл с течением времени деградирует, "устает" в космосе, утрачивая твердость под воздействием различных факторов космического пространства – микрометеоритов, космической радиации, вакуума, перепадов температуры.

От подобных "земных" твердомеров самарская разработка отличается инновационной конструкцией, позволившей сделать измерительный прибор более легким, компактным и энергоэкономичным. В числе шести разработчиков – ученые, инженеры и студенты старших курсов университета. Научный руководитель – Федор Васильевич Гречников, академик РАН, профессор кафедры обработки металлов давлением Самарского университета им. Королёва. Проект стал одним из восьми финалистов конкурса инновационных проектов акселератора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Предварительная схема испытательного стенда с привязкой к конструкции космической станции уже разработана. Возможно, в будущем такой стенд будет работать на создаваемой Российской орбитальной станции (РОС). Результаты испытания новых материалов планируется использовать при создании и эксплуатации машин и механизмов, работающих на Луне и других планетах. По мнению экспертов, в отдаленной перспективе подобное оборудование может пригодиться для исследования свойств металлов, которые планируется добывать на естественном спутнике Земли.

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