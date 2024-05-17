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Самарские студенты вышли в финал международной олимпиады «IТ-Планета 2024»

17 мая 2024 15:35
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«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» состоится 24-27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в г. Архангельске.

В финале, который пройдёт в очно-дистанционном формате, примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России, а также других стран. В мероприятии принимают участие и 5 самарских студентов: Светлана Хаджиева (ПГУТИ), Дарья Гордиенко (Самарский государственный технический университет), Глеб Лопаткин (ПВГУС), Екатерина Некрасова (ПГУТИ) и Алексей Булгаков (Самарский государственный технический университет).

«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно в IT-Олимпиаде принимают участие более 20 000 студентов и дипломированных специалистов из более чем 1000 образовательных организаций 15 стран.

«Самарские ребята – постоянные участники олимпиады, каждый год они показывают высокий уровень подготовки и достойные результаты. В прошлом году нашу область в финале олимпиады представляла студентка Самарского технического университета Татьяна Бердникова, аспирантка кафедры «Химическая технология и промышленная экология». «IТ-Планета 2024» - это хорошая возможность для студентов проявить себя в сфере информационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами и в дальнейшем трудоустроиться в ведущих IT-компаниях», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

О необходимости поддерживать молодых ученых, в том числе в сфере ИКТ неоднократно заявлял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С:Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционной системы «РЕД ОС» и в среде СУБД Postgres Pro. Кроме этого, финалисты будут презентовать собственные образовательные курсы, созданные на платформе iSpring, проекты на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «РУДИРОН» и робототехнические устройства в конкурсе от компании «РОББО». Также участники финала будут сражаться за первенство в таких востребованных ИКТ-направлениях как информационная безопасность, сетевые технологии, разработка мобильных приложений, веб-дизайн, 3D-моделирование и разработка компьютерных игр.

В основные дни финала олимпиады будет работать выставочная зона, на которой финалисты и гости смогут ознакомиться с технологиями компаний-партнёров, а также с достижениями участников олимпиады. Кроме этого будет проходить ярмарка вакансий, позволяющая участникам узнать о возможностях присоединиться к ведущим отечественным IТ-компаниям и пройти быстрые собеседования.
Благодаря онлайн-трансляции ключевых событий финала на сайте https://final.world-it-planet.org/#translation все желающие смогут присоединиться к мероприятию, чтобы в прямом эфире увидеть выступления финалистов, поддержать своих коллег и друзей, а также принять участие в образовательной программе финала.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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