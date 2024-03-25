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Самарские студенты разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства

25 марта 2024 12:32
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Самарские студенты разработали решения для развития промышленности на основе бережливого производства

27 марта 2024 года в Самарском государственном техническом университете состоится отборочный этап Студенческой лиги XII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей»«CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Студенческие команды СамГТУ всего за десять дней разработали решения для развития нефтегазовой промышленности, электро- и теплоэнергетики.

 «Новый сезон чемпионата посвящен теме «Бережливое производство», - рассказывает основатель чемпионата, сопредседатель оргкомитета «CASE-IN» Артем Королев, - сегодня одно из актуальных направлений развития экономики - повышение эффективности, увеличение производительности труда, ликвидация потерь, внедрение оптимальных решений. Именно над идеями бережливого и эффективного производства работают участники чемпионата в XII сезоне. Мы ждем решения, которые наши партнеры – отраслевые компании смогут взять на заметку и применить в своей работе».

Будущим специалистам нефтегазовой промышленности компания ЯТЭК предложила на основе сравнительного анализа обосновать выбор одной из стратегий развития предложенного месторождения.

Будущие энергетики Самарской области выполнили анализ цифровых технологий, применяемых АО «Системный оператор Единой энергетической системы», и предложат инновационные технологические решения для управления энергосистемой.

Участники направления «Теплоэнергетика» по заданию ООО «Газпром Энергохолдинг» предложат способы обеспечения потребителей тепловой энергией за счет переключения тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ.

Проекты студенческих команд оценит экспертная комиссия в составе специалистов ведущих отраслевых компаний и преподавателей вуза. Победители соревнования пройдут в следующий этап чемпионата.

Финал чемпионата «CASE-IN» пройдет в Москве в конце мая 2024 года. Студенты из России и стран СНГ расскажут отраслевому сообществу о своих идеях для развития промышленности, а также смогут заявить о себе ведущим отраслевым компаниям и освоить важные для дальнейшего профессионального развития навыки.

Чемпионов и призеров Студенческой лиги ждут льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 28 университетов, стажировки, практики или трудоустройство в компаниях – партнерах, участие в отраслевых молодежных образовательных форумах и путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Инженерные кейсы и другие задания для участников Студенческой лиги разрабатывают партнеры чемпионата: АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Объединенная компания РУСАЛ», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ООО «Газпром энергохолдинг», ООО «Метрополис», ПАО «Россети», АО «НИПИГАЗ».

Идеи молодежи оценят эксперты ООО «Распадская угольная компания», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», ООО «ЕВРАЗ», АО «ГМК «Норильский никель», МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД», ООО «Ай Эм Си Монтан», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС», Шлюмберже и другие компании.

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

 «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 гг.

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