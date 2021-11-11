самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме

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В среду, 10 ноября, состоялось открытие VII Российско-Китайского молодежного форума «Волга-Янцзы».

В этом году мероприятие проходит в формате телемоста по четырем ключевым направлениям, посвященным науке и инновациям; образованию; молодежному предпринимательству; туризму, культуре и искусству. Запланированы мастер-классы по народным промыслам и ремёслам.

На форум собралось порядка 300 участников – студенты и преподаватели вузов из Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Мероприятие является частью программы Года российско-китайского научно-технического и инновационного взаимодействия и проходит в формате развития сотрудничества «Волга-Янцзы».

С приветственным словом к участникам форума обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Ключевым направлением гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы является проведение совместных мероприятий в сфере молодёжной политики. С 2014 года для талантливых и целеустремлённых студентов мы ежегодно организуем Российско-Китайский молодежный форум. Так крепнет дружба и взаимодействие наших стран на десятилетия вперед. В этом году, несмотря на ограничения, вызванные эпидемической обстановкой, мы всё равно решили организовать встречу российской и китайской молодежи. Пусть и в онлайн-формате. Искренне надеюсь, что тысячи километров, разделяющие участников форума, не помешают обменяться прогрессивными идеями и инициативами, и, самое главное, – обрести новых друзей. Уверен, что наша молодежь будет определять будущий облик двусторонних отношений России и Китая», – отметил Игорь Комаров.

Специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в свою очередь добавил, что регионы Верхнего и Среднего течения реки Янцзы и Приволжского федерального округа России ведут совместную работу над раскрытием научно-технического потенциала, налаживанием сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, информационных технологий.

«Молодые люди двух стран из различных сфер деятельности усиленно учатся и работают, демонстрируют чувство долга, оптимизма и уверенности, вносят активный вклад в борьбу с пандемией коронавируса и восстановления социально-экономического развития», – пояснил Ли Хуэй.

Самарскую область на форуме представляют студенты Самарского университета и Самарского филиала Московского городского педагогического университета.

Так, проект студентки Самарского филиала Московского городского педагогического университета Анны Петровой направлен на просвещение и познание культурного наследия и национальных ценностей регионов разных стран.

«В настоящее время мы налаживаем сотрудничество со студентами из Китая. В результате должен быть создан сайт, на котором студенты будут размещать онлайн-экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям своих городов. Мне кажется, что это прекрасная возможность не прерывать культурный взаимообмен», - рассказала Анна Петрова.

Участник сессии «Молодежное предпринимательство» Вадим Бавтрукевич предлагает гостям из «Поднебесной» организовать совместную разработку новых проектов в космической отрасли.

Образовательные сессии будут проходить в течение двух дней. Завершится форум онлайн-концертом с участием студенческих коллективов из России и Китая.

Напомним, что первый совместный российско-китайский форум прошел в 2014 году в рамках молодежного форума ПФО «iВолга». Это стало ежегодной традицией, которая продолжилась и в 2021 году.