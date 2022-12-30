Самарские студенты победили в акции «Марафон общения»

161

Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум объявляет победителей акции «Марафон общения» для студентов и преподавателей педагогических вузов, которая проходила с 1 ноября по 10 декабря 2022 года. Самым активным педагогическим вузом был признан Самарский государственный социально-педагогический университет. Он получил набор из 20 умных колонок VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся.

Победителями акции среди преподавателей стали Ольга Брыксина и Юлия Набок (Самарский государственный социально-педагогический университет), Михаил Каргин (Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева), Елена Банникова (Оренбургский государственный педагогический университет), Анна Славгородская (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена) и Наталья Курганова (Омский государственный педагогический университет).

Самыми активными студентами оказались Полина Парамонова и Диана Мандрина (Самарский государственный социально-педагогический университет), Александра Хазова (Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева), а также Камила Жакупова и Маргарита Харченко (Омский государственный педагогический университет).

Все они получили от Сферума смартфоны для личного использования.

Для участия в акции «Марафон общения» необходимо было установить VK Мессенджер, зайти в учебный профиль Сферум и использовать приложение для работы — создавать чаты, переписываться и обмениваться файлами.

«Сердечно поздравляю победителей «Марафона общения» для студентов и преподавателей педагогических вузов и выражаю благодарность всем участникам. Ранее Сферум организовал аналогичную акцию для учителей школ, но нам было не менее важно, чтобы и представители вузовского сообщества могли бы активно поучаствовать в развитии нашего продукта, поделиться своей обратной связью и изучить современные цифровые образовательные инструменты», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик Сферума) Рубен Акопов.