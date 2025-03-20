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Самарские старшеклассники рассказали, какие предметы хотели бы добавить в школьную программу

20 марта 2025 13:00
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самарские старшеклассники рассказали, какие предметы хотели бы добавить в школьную программу

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, чтобы выяснить, каких школьных предметов не хватает самарским старшеклассникам в школьной программе и какие дисциплины они хотели бы изучать дополнительно. Опрос показал, что чаще всего самарским школьникам недостает уроков по IT и робототехнике: каждый третий ученик уверен, что этим дисциплинам стоит уделять больше внимания в процессе образования. Каждый четвертый уверен, что в школьном расписании не хватает уроков по интернет-трендам и мемам: так считают 20,5% опрошенных, добавляя, что это будет полезно и для учителей. 14,7% считают, что уроки по стилю и истории моды были бы полезны для всех, чтобы научится красиво и гармонично одеваться.


12,8% готовы уделять большее время на изучение иностранных языков в дополнение к английскому. Еще 8,3% считают, что в школе стоит начинать осваивать инвестирование и основы финансовой грамотности. Ровно столько же готовы изучать основы психологии отношений. 28,8% хотели бы добавить больше уроков английского языка, сделав занятия регулярными. 


«Школьная программа формируется на государственном уровне и имеет определенный стандарт. Она регламентирует учебный материал, а также конечный результат и критерии контроля обучения: уровень знаний, умений, навыков. Однако учитель, для сохранения и поддержания вовлеченности учеников в учебный процесс, может добавить в урок элемент игры и разнообразить привычный сценарий урока интересной ученикам темой. Например, рассказать об основах финансовой грамотности на уроках математики или посвятить урок английского творчеству конкретного кинорежиссера или актера», — комментирует Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart. 


Меньше интереса со стороны самарских школьников вызывают уроки по интеллектуальным играм — шахматы, шашки, бридж (1,9%), уроки по современной литературе — лишь 1,9% считают, что нужно знать новых современных писателей. 1,9% хотели бы изучать кино на уроках по киноведению — чтобы все разбирались в жанрах кино и могли отличить Тарантино от Спилберга. Ровно столько же опрошенных уверены, что девушкам были бы полезны уроки по уходу за собой и обучение макияжу. 


Опрос также показал, какие иностранные языки считают нужным добавить в школьную программу ученики старших классов. Выяснилось, что чаще всего самарские школьники готовы изучать дополнительно немецкий (19,9%) и китайский (19,2%) языки. Реже — испанский (9%) и корейский (7,7%). Арабский и японский интересны не более 5,1% учеников. На другие языки — итальянский, французский, турецкий — приходится не более 2,6% желающих.

Теги: Опрос

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