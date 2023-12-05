Самарские школьники 1-9 классов могут повысить свою цифровую грамотность

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» продлится до 25 декабря. Ученики могут проверить свою цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в интернете.

В заданиях олимпиады моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий.

Кроме того, школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся уверенно и правильно искать и использовать информацию в сети.

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру.