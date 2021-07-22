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Самарская область получит дополнительно 60,6 млн рублей для выплат педагогам за классное руководство    

22 июля 2021 20:50
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Выплаты установят для кураторов учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах.

Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств на обеспечение ежемесячных выплат педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство), в рамках государственной программы «Развитие образование». Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Самарской области на эти цели выделено дополнительно 60 595,1 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский отметил:

«С сентября прошлого года по поручению Президента России была введена специальная ежемесячная выплата школьным классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. В этом году в своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент поручил с нового учебного года установить аналогичные выплаты и для кураторов учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах. Сейчас подготовке кадров со средним профессиональным образованием, в том числе, и в Самарской области, уделяется большое внимание. Это специалисты, востребованные во всех сферах экономики, без них развитие страны невозможно. При этом, кураторы групп, как и классные руководители в школах, несут большую нагрузку не только по учебной, но и по воспитательной работе. Очень важно, что и они теперь будут получать доплату». 

 

 

Теги: выплаты колледжи кураторам техникумы

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