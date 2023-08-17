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Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО

17 августа 2023 12:26
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Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО

24 августа с 16:00 до 18:00 в Самарской областной библиотеке состоится отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО».

Организаторы конкурса предлагают всем желающим быстро, за 60 секунд, прочитать отрывок художественного произведения вслух, не растеряв при этом смысл прочитанного. Вы станете победителем осознанного чтения, если сможете прочитать максимальное количество слов за минуту. 

Например, в прошлом году Виктория Кузовкова, шестиклассница из Сызрани, «порвала» всех участников, прочитав 632 слова за одну минуту. Тогда как в этой категории нормой считается прочтение 120 слов в минуту, а для взрослых установлена норма чтения 210–250 слов в минуту. 

Кроме того, вы опытным путем определите, насколько ваш уровень скорости чтения соответствует нормативам техники чтения федеральных образовательных государственных стандартов. По данным стандартам нормы «Книжного ГТО» следующие:

5 класс: 100–110 слов.
 6 класс: 110–120 слов.
 7 класс: 120–130 слов.
 8 класс: 140–150 слов.
 9 класс: 160–170 слов.
 10–11 класс: 170–210 слов.
 Взрослые: 210–250 слов.
 Высококвалифицированный чтец: 340 слов и более. 

Организаторы конкурса – Центр поддержки и развития чтения областной библиотеки – уверены, что навык скоростного чтения важен в современном мире не только для профессионального, но и для личного развития. За 8 лет работы конкурса уровень участников неизменно повышается.

Отборочный тур областного конкурса «Книжное ГТО» состоится 24 августа с 16:00 до 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а), участие – свободное. 

Тренируйтесь, читайте и приходите! 6+

Теги: Мероприятия

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