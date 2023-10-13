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Самарская область вдохновляет школьников на карьеру в области разработке игр

13 октября 2023 10:03
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Самарская область вдохновляет школьников на карьеру в области разработке игр

ЦОПП Самарской области совместно с компанией «Питон» представляют уникальные мастер-классы по Unity для обучающихся 6-11 классов, помогая школьникам определить свое будущее в индустрии разработки игр!

В рамках проекта «Билет в будущее» Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области совместно с Юрием Евгеньевичем Щурой, представителем компании «Питон», проводит серию мастер-классов по Unity для обучающихся 6-11 классов региона.

В этом году, в рамках проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», более 200 школьников Самарской области открыли для себя мир разработки игр Unity на мастер-классах Юрия Евгеньевича Щуры.

Мастер-классы посвящены программному обеспечению Unity, которое является одним из наиболее популярных и широко используемых средств разработки игр и интерактивных приложений. Участники мероприятия получают уникальную возможность познакомиться с основами работы в Unity и научиться создавать интерактивные игровые объекты. В рамках мастер-класса участники приобретают ценный опыт и знания, которые помогут им стать более успешными в индустрии разработки игр.

«Сейчас я нахожусь в ситуации выбора дальнейшего направления обучения и мне безумно интересно принять участие в мастер-классе по Unity, попробовать себя в новом направлении деятельности. Благодаря профориентационному проекту "Билет в будущее” и ЦОПП Самарской области я знаю кем хочу стать в будущем», — учащийся 9 класса школы №89, города Тольятти.

Решить одну из самых сложных задач в жизни на отлично помогает всероссийский проект «Билет в будущее», он уже помог сотням тысяч школьников определиться с профессией. Принять участие в нем могут не только выпускники, но и ученики начиная с 6-го класса. Проект направлен на развитие навыка осознанного выбора направления своего развития и предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями!

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