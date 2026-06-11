Самарская область: для выпускников прошел ЕГЭ по обществознанию и физике

11 июня основной период ЕГЭ 2026 года продолжают экзамены по обществознанию и физике. Всего в этот день экзамены сдавали более 8 тысяч человек: свыше 5 тысяч – по обществознанию и почти 3,5 тысячи – по физике.

«Для ЕГЭ в этот день задействовано 89 пунктов проведения экзамена, из них 23 – на дому. В более чем 800 аудиториях работали порядка 5 тысяч организаторов, технических специалистов и других сотрудников пунктов проведения экзамена, во всех пунктах дежурили общественные наблюдатели и медики», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору в стране. Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

ЕГЭ по физике высоко востребован среди выпускников Самарской области. Направления подготовки естественно-научного профиля значимы для развития экономики региона. Участникам ЕГЭ было разрешено использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Свои результаты выпускники смогут узнать не позднее 23 июня.

Фото - Министерство образования Самарской области