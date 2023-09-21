Самарцев приглашает всероссийская контрольная «Выходи решать!»

«Выходи решать!» – всероссийская физико-техническая контрольная по физике, математике, информатике и биологии. В прошлом году испытать свои знания решилось около 100 тыс. человек из 73 регионов страны и более чем из 30 стран. Она пройдет с 28 сентября по 5 октября.
Проверить свои знания может каждый житель города и всей Самарской области онлайн после предварительной регистрации на сайте проекта.
Офлайн площадки для проведения контрольной организовали:
МБОУ Школа №10 «Успех» г. Самара ул. Силина д.10.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137 городского округа Самара» г. Самара, ул. Урицкого,3.
СФ СамГТУ. Сызрань, Советская улица, 45. Решаем вместе 29.09 (с 16:00 до 17:00)!
Деликатес (ГБПОУ БАТ) посёлок городского типа Безенчук, улица Тимирязева, 94.
«Школа Южного города» Волжский район, микрорайон «Южный город», Николаевский проспект 50.