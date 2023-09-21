Самарцев приглашает всероссийская контрольная «Выходи решать!»

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«Выходи решать!» – всероссийская физико-техническая контрольная по физике, математике, информатике и биологии. В прошлом году испытать свои знания решилось около 100 тыс. человек из 73 регионов страны и более чем из 30 стран. Она пройдет с 28 сентября по 5 октября.

Проверить свои знания может каждый житель города и всей Самарской области онлайн после предварительной регистрации на сайте проекта.

Офлайн площадки для проведения контрольной организовали: