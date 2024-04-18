С 1 сентября российские школьники будут шить одежду

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Учащихся средней школы на уроках труда будут учить шить, ремонтировать и проектировать себе одежду, об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ о внесении изменений в федеральные программы общего и среднего образования, пишет Православие и мир.

Документ сообщает, что школьники должны будут научиться обрабатывать текстильные материалы, делать выкройку деталей, шить и ремонтировать одежду, а также чертить и создавать модели изделий по проектному заданию.

Уроки труда у учеников 5-7-х классов будут проходить два раза в неделю, а у 8- 9-х классов – один раз. Учащихся начальных школы также ждет один урок в неделю.

«Школьники научатся понимать и создавать различные виды технической документации и выполнять по ней работу, решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия, ее достраивание и придание новых свойств, осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности и так далее», — говорится в документе о модулях уроков труда.

Уроки труда появятся в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Чиновники отмечают, что в отличие от уроков труда в советское время, современный предмет исключает разделение занятий для девочек и мальчиков отдельно, что позволит не ущемлять права школьников.