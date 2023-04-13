С 1 сентября начнутся занятия по новому учебнику украинского языка

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Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева рассказала, что с 1 сентября 2023 года в российских школах новых регионов начнутся занятия по разработанному учебнику украинского языка.

Чиновник уточнила, что решение, кто будет изучать украинский язык и в каких классах, новые субъекты Российской Федерации будут принимать при участии педагогических коллективов самостоятельно, передает РИА Новости.

Ранее Минпросвещения России подготовило учебник украинского языка для младших классов. До конца текущего года будет разработан учебник для учащихся 5-9 классов.