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Роялти для молодых исследователей

8 июня 2022 15:12
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С автором перспективной разработки ТГУ заключит договор и единовременно выплатит ему 15 тысяч рублей за создание объекта интеллектуальной собственности.

В Тольяттинском государственном университете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", начинающим исследователям теперь за результаты интеллектуальной деятельности, полученные в процессе обучения, будут выплачивать денежное вознаграждение. Получить его смогут авторы разработок, созданных в рамках проектной деятельности или научных исследований, а также в любых других случаях в процессе получения образования в ТГУ.

С автором перспективной разработки ТГУ заключит договор и единовременно выплатит ему 15 тысяч рублей за создание объекта интеллектуальной собственности. Кроме того, студенту полагается часть прибыли, которую будет приносить его изобретение за весь период использования. Если в создании разработки принимали участие несколько авторов, то оба вида вознаграждения распределяются между ними пропорционально авторскому вкладу.

Решение о выплатах принято для стимулирования у обучающихся научно-инновационной деятельности. Выстроить в университете процесс генерации инноваций и подготовки команд, способных к их реализации, запустить устойчивый поток инноваций с выходом на получение экономической выгоды — одна из стратегических задач программы развития вуза, с которой ТГУ вошел в федеральную программу государственной поддержки университетов «Приоритет 2030».

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