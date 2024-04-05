Россияне, пишущие Тотальный диктант ежегодно, становятся грамотнее

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По статистике, количество отличников акции увеличивается среди тех, кто регулярно участвует в Тотальном диктанте.

«Мы видим, что среди постоянных участников Тотального диктанта грамотность растет, и это подтверждает статистика. Это неудивительно, потому что Тотальный диктант каждый год обращает внимание своих участников не только на типичные ошибки и правила, которые постоянно встречаются в повседневной жизни, но и на некоторые особенные правила, сложные случаи, которые встречаются нам не так часто. Конечно, здесь важно отметить, что Тотальный диктант — это не акция одного дня. Это целая инфраструктура, целая экосистема образовательных проектов, которые позволяют каждому человеку становиться грамотнее. Это и подготовительные курсы, которые проходят в режиме онлайн и очно во многих городах перед Тотальным диктантом. На них любой участник может подготовиться к диктанту; если делать это из года в год, неудивительно, что грамотность вырастет. Кроме того, это онлайн-курсы, которые можно бесплатно проходить в течение всего года. Так что если регулярно участвовать в мероприятиях Тотального диктанта, если ходить на подготовительные курсы и писать Тотальный диктант, то обязательно станешь грамотнее», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Так, согласно статистике, в 2023 году доля отличников среди тех, кто писал Тотальный диктант впервые, составила 2,8% (в 2022 году — 2,4%, в 2021-м — 3,4%). Отличников среди написавших диктант во второй раз оказалось 6% (в 2022 году — 5%, в 2021-м — 6,7%). Среди тех, кто участвовал в акции 3–6-й раз, — 11,3% отличников (в 2022 году процент отличников составлял 13,2%, в 2021-м — 15%), от 6 до 10 раз — 20,3% (в 2022 — 18,7%, в 2021-м — 19,2%). Больше всего отличников среди тех, кто писал Тотальный диктант больше 10 раз. Таких оказалось 28,4% (в 2022 году — 26,4%, а в 2021-м — 25,4%).

В 2024 году столицей Тотального диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на ХII Международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке. Тотальный диктант пройдет 20 апреля по всему миру. Автором текста диктанта в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе будет организована студия онлайн-марафона в день проведения акции 20 апреля 2024 года, а также пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.

В 2024 году «ВКонтакте» стала официальной социальной сетью Тотального диктанта: эксклюзивно в этой соцсети пройдут онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники Тотального диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов для своего профиля ВК.