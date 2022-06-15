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Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры

15 июня 2022 12:50
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Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры

Российское образование не может отказаться полностью от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

Он напомнил, что несколько миллионов россиян уже получили дипломы бакалавра, и их нельзя лишать возможности продолжать обучение. Кроме того, по словам Кучеренко, многие работодатели не рассматривают четырехлетнее образование бакалавра как полное высшее.

Также замминистра отметил, что Россия входит в топ стран по числу иностранных студентов, для которых сохранение системы "бакалавр - магистр" также крайне важно, сообщает РИА Новости.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия может перейти к собственной национальной системе высшего образования. По его словам, число программ специалитета вырастет, а программ бакалавриата и магистратуры станет меньше, в том числе, за счет их укрупнения.

В свою очередь ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий высказал мнение, что систему "бакалавриат плюс магистратура" нужно сохранить для отдельных областей образования, а также для подготовки иностранных специалистов, пишет РГ.

 

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