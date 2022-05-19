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Актуальные ограничения движения транспорта в Самаре во время фестиваля «Российская студенческая весна»
Мероприятия Российского общества «Знание» будут проходить каждый день с 19 по 24 мая.
Российское общество «Знание» стало партнером студенческой весны в Самаре
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Российское общество «Знание» стало партнером студенческой весны в Самаре

19 мая 2022 15:39
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Мероприятия Российского общества «Знание» будут проходить каждый день с 19 по 24 мая.

В Самаре стартовал 30-й фестиваль «Российская студенческая весна». Российское общество «Знание» в качестве партнера мероприятия организует встречи студентов с экспертами из сферы психологии, кинематографа, театра и спорта.

На мастер-классах, творческих встречах и презентациях фильмов спикеры делятся уникальными знаниями, которые помогут участникам в профессиональной и личной жизни. Например, рассказывают, как мотивировать себя для достижения цели, собрать эффективную команду, успешно выстраивать коммуникацию, преодолеть страх публичных выступлений и бороться со стрессом.

В первый день фестиваля основательница компании Kross Cosmetic, актриса, певица, популярный блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) рассказала, как построить карьеру с помощью социальных сетей, и поделилась историями своих главных неудач. Она также провела мастер-класс по изготовлению украшений из бусин. А режиссер Анна Керова раскрыла секреты создания кинолент и подсказала студентам, на что обратить внимание при просмотре отечественных документальных фильмов. За все время фестиваля в рамках проекта «Умное кино» покажут 20 картин.

Мероприятия Российского общества «Знание» будут проходить каждый день с 19 по 24 мая. Так, блогер и боец ММА Саша Стоун (Александр Зарубин) расскажет о бизнесе в социальных сетях и покажет студентам приемы самообороны. А вместе с ведущей Общественного телевидения России Ангелиной Грохольской и актером Денисом Никулиным участники мастер-классов научатся расслабляться во время выступления и увлекать аудиторию. Актер и блогер Александр Новиков проведет мастер-класс по актерскому мастерству, а певица Мария Бойко (Mia Boyka) покажет, как развивать свою речь.

Детский психолог Елена Бурьевая даст советы, как справляться с тревогой и снимать эмоциональное напряжение. Коуч Ксения Копейкина поможет студентам развить эмоциональный интеллект, чтобы успешно выстраивать коммуникацию и достигать поставленных целей. На мастер-классе о создании команды спикер объяснит, как наладить доверительные отношения и поддерживать мотивацию в коллективе.

Участником культурных и просветительских проектов Общества «Знание» может стать каждый желающий в течение года. В российских регионах эксперты в рамках проекта «В деле!» рассказывают о бизнес-трендах и помогают молодым людям запустить собственное дело, а во время научных батлов молодые ученые показывают, что наука — интересно и престижно. Тематические форумы о космосе, технологиях, искусстве, карьере, финансовой грамотности проекта «Ученый говорит» проходят в каждом федеральном округе уже второй год. А в честь торжественного празднования 350-летия со дня рождения Петра I просветительская организация запустила новый проект — «Петровские времена» — масштабный просветительский проект для школьников и студентов, связанный с историей и культурой России.  Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

 

Фото:   пресс-служба Российского общества «Знание»

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