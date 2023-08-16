Российское общество «Знание» открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию «Поделись своим Знанием»

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С 1 по 30 сентября вновь пройдет Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием», организованная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ. Акцию откроет одноименный марафон, приуроченный ко Дню знаний. Еще одним важным нововведением акции станет расширенная образовательная и организационная поддержка участников – лекторов и площадок. Регистрация доступна на сайте просветительской организации с 14 августа.

«Предстоящая акция станет уже четвертой. Она вызывает позитивные отклики как у молодежи, так и у лекторов, которые делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами векторы их роста и развития. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей. Радует, что количество участников и партнеров акции постоянно растет. Делая знания доступными и создавая условия для обмена опытом, мы укрепляем взаимосвязь поколений, способствуем рождению новых идей, помогаем молодежи стать более уверенной и целеустремленной», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Максим Древаль также отметил, что просветительская акция организована в рамках трека Знание.Лекторий и включает много интересных нововведений. Начало акции положит просветительский марафон «Поделись своим знанием». 1 сентября российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут 8 открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях, а также на других знаковых площадках страны. На уроках лекторы поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание», а также в сообществе «Знания» во ВКонтакте. Трансляция охватит все регионы РФ – от Владивостока до Калининграда.

Кроме того, в числе нововведений акции «Поделись своим Знанием» расширенная поддержка участников. Каждый лектор или площадка, зарегистрированные в акции, получат список полезных ссылок на обучающие материалы Российского общества «Знание». Лекторы и площадки, которые успешно проведут мероприятия в рамках акции, смогут пройти курс «Командная эффективность» на онлайн-платформе Знание.Академия, направленный на развитие навыков работы в коллективе и построение высокоэффективных команд, знакомство с принципами наставничества и основами конфликтологии.

Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции «Поделись своим Знанием», нужно с 14 августа по 30 сентября зарегистрироваться на сайте Общества «Знание». На этот раз специально для акции разработан электронный личный кабинет, где образовательные учреждения могут самостоятельно выбирать и приглашать лекторов, согласовав с ними тему, дату и время выступления.

Круг тем для обсуждения со школьниками и студентами очень широк: здоровье и спорт, добровольчество и благотворительность, карьера и развитие гибких навыков, культура и искусство, научный прогресс, экология, современные технологии, медиа и маркетинг, история и патриотизм. Ребята смогут получить от лекторов и новые знания, и честные ответы на свои вопросы о будущем и перспективах развития России.

Образовательным партнером четвертой акции «Поделись своим знанием» выступила Edutoria – образовательная платформа от Сбера. В числе партнеров проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» («ТопБЛОГг», «Флагманы образования», «Другое дело», «Начни игру», Клуб Лидеров России «Эльбрус», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»), Сторонники «Единой России», Ассоциация волонтерских центров, «Центр развития культурных инициатив» (арт-кластер «Таврида»), ВОД «Волонтеры Победы», Ассоциация Развития Финансовой Грамотности, Российский красный крест, Ростелеком.

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» стартовала в 2021 году и проводилась уже трижды. За это время было организовано свыше 20 000 лекций, зарегистрировано более 20 000 площадок, 20 000 лекторов и 500 000 слушателей. Партнерами акции стали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Росмолодёжь.Бизнес, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, Сбер, MAXIMUM Education, ОЭЗ «Технополис Москва» и другие.