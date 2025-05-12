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Российским школьникам предложили сократить летние каникулы до 45 дней

12 мая 2025 13:59
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Российским школьниками могут сократить летние каникулы до 45 дней

Традиционные трехмесячные летние каникулы могут сократить вдвое. Вместо привычных 90 дней дети будут отдыхать всего 45. Инициативу выдвинул Госдумы РФ Виталий Милонов 7 апреля. Сейчас общество активно обсуждают возможное введение законопроекта. И если родители согласны с таким решением, то педагоги и сами ученики негодуют от этой новости, пишет БРИФ-24.

Те, кто выступает за нововведение аргументируют правильность сокращения тем, что дети за три месяца отдыха забывают большую часть материала. А это, в свою очередь, приводит к повторению в начале учебного года, что увеличивает нагрузку на учителей и школьников, снижая общую успеваемость.

Второй аргумент — безопасность детей. Летом, контроль над ними становится слабее, поэтому количество травм возрастает на 30% по сравнению с учебным периодом. Сторонники реформы предполагают, что короткие каникулы помогут снизить этот показатель, передает ku66.ru.

Однако есть и те, кто с предложением не согласен. Кто-то считает, что сокращение отдыха приведет к увеличению учебной нагрузки. Дети рискуют столкнуться с хронической усталостью, проблемами со здоровьем и психологическими расстройствами. А вот «уплотнение» программы может привести к поверхностному изучению предметов и дополнительному стрессу в начале учебного года.

Летние каникулы играют важную роль в жизни ребенка. В этот период семьи активно выезжают на совместные поездки. Также они дают больше свободного времени школьнику изучать что-то помимо школьной программы, заниматься тем, что ему интересно.

Несмотря на обсуждения, официальный проект по сокращению каникул пока не поддержан на федеральном уровне.

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