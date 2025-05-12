Российским школьникам предложили сократить летние каникулы до 45 дней

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Традиционные трехмесячные летние каникулы могут сократить вдвое. Вместо привычных 90 дней дети будут отдыхать всего 45. Инициативу выдвинул Госдумы РФ Виталий Милонов 7 апреля. Сейчас общество активно обсуждают возможное введение законопроекта. И если родители согласны с таким решением, то педагоги и сами ученики негодуют от этой новости, пишет БРИФ-24.

Те, кто выступает за нововведение аргументируют правильность сокращения тем, что дети за три месяца отдыха забывают большую часть материала. А это, в свою очередь, приводит к повторению в начале учебного года, что увеличивает нагрузку на учителей и школьников, снижая общую успеваемость.

Второй аргумент — безопасность детей. Летом, контроль над ними становится слабее, поэтому количество травм возрастает на 30% по сравнению с учебным периодом. Сторонники реформы предполагают, что короткие каникулы помогут снизить этот показатель, передает ku66.ru.

Однако есть и те, кто с предложением не согласен. Кто-то считает, что сокращение отдыха приведет к увеличению учебной нагрузки. Дети рискуют столкнуться с хронической усталостью, проблемами со здоровьем и психологическими расстройствами. А вот «уплотнение» программы может привести к поверхностному изучению предметов и дополнительному стрессу в начале учебного года.

Летние каникулы играют важную роль в жизни ребенка. В этот период семьи активно выезжают на совместные поездки. Также они дают больше свободного времени школьнику изучать что-то помимо школьной программы, заниматься тем, что ему интересно.

Несмотря на обсуждения, официальный проект по сокращению каникул пока не поддержан на федеральном уровне.