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Первое место заняла команда Китая, а на третье вышла южнокорейская команда.
Российские школьники завоевали второе место на Международной математической олимпиаде
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Российские школьники завоевали второе место на Международной математической олимпиаде

24 июля 2021 15:08
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Первое место заняла команда Китая, а на третье вышла южнокорейская команда.

Российские школьники заняли второе место в неофициальном командном зачете на 62-й Международной математической олимпиаде. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, набрав в сумме 183 балла. Первое место заняла команда Китая, получившая шесть золотых медалей (208 баллов), а на третье вышла южнокорейская команда, получившая 172 балла, пять золотых и одну серебряную медали, следует из данных, опубликованных на сайте олимпиады, сообщает nplus1.ru.

Международная математическая олимпиада проводится среди старшеклассников каждый год, начиная с 1959 года. В последние годы в олимпиаде принимают участие более 100 стран. Участникам каждой команды предлагают решить шесть задач, условно классифицируемые по уровню сложности. Каждая задача оценивается в семь баллов, а общий максимальный результат команды для каждой задачи составляет 42 балла.

В 2020 году из пандемии коронавирусной инфекции математическая олимпиада была перенесена на сентябрь и прошла в дистанционном формате. Каждая команда оставалась в своей стране и выполняла задания под контролем камер и наблюдателей. В 2021 году состязания прошли в таком же режиме: российская команда, руководителем которой был Кирилл Сухов, преподаватель петербургского Президентского физико-математического лицея (ФМЛ) № 239, выполняла задания в Петербурге.

Золотые медали завоевали Иван Бахарев из ФМЛ 239 (30 баллов), выпускник СУНЦ МГУ Айдар Ибрагимов (33), Матвей Исупов из ижевского Лицея № 41 (30), выпускник московской школы 1589 Данил Сибгатуллин (29) и Максим Туревский из ФМЛ 239 (39). Серебро завоевал выпускник московского лицея «Вторая школа» Андрей Шевцов (22). Сибгатуллин и Туревский уже второй год подряд становятся призерами олимпиады, в минувшем году они завоевали серебряные медали.

Максим Туревский, кроме того, в этот раз вышел на второе место в личном зачете, уступив участнику из Китая Ичуаню Вану (Yichuan Wang), который набрал максимальное возможное количество баллов: 42.

В 2019 году математическая олимпиада проходила в британском городе Бат, тогда российская команда заняла шестое место в командном зачете, завоевав две золотые и четыре серебряные медали. Первые места заняли команды из Китая, США, КНДР, Южной Кореи и Таиланда. В 2018 году российская команда на математической олимпиаде получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем рейтинге, уступив только команде школьников из США.

 

Фото:   Российские участники ММО-2021 вместе с руководителями/nplus1.ru

Теги: второе место Российские школьники

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