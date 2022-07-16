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Российские школьники в Швейцарии победили на международной олимпиаде по физике

16 июля 2022 17:36
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Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ.

Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

"Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO2022 (International Physics Olympiad), завоевав пять золотых медалей", - говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успехи российских школьников на олимпиаде по математике, а теперь и по физике являются показателем высокого уровня подготовки по естественнонаучным дисциплинам, которые уже в школе изучают на углубленном уровне.

В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.

Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран. В 2021 году на Международной физической олимпиаде все пять членов российской сборной также завоевали золотые медали, тогда соревнования принимал Вильнюсский университет.

 

Фото : Минпросвещения России/РИА Новости

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