Российские школьники стали чаще выбирать среднее профессиональное образование

На рынке труда более полумиллиона вакансий не требуют высшего образования, а работодателям нужны квалифицированные рабочие кадры, с практическим опытом. Колледжи готовят как раз таких специалистов, пишет Смотрим.

Директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева Роман Фомин в эфире программы "Сигналы точного времени":

"Колледж – это самый короткий карьерный трек для молодого специалиста. Практика у студентов московских колледжей начинается уже с 1 курса. Это практика на реальных предприятиях, где они могут познакомиться с будущим работодателем, со своими коллегами и буквально со 2 курса уже начать выстраивать свой профессиональный трек.



Когда студент оканчивает колледж, он уже полноценный член коллектива, профессионал, и у него не будет проблем с поиском работы. В колледжах сейчас 70% учебного процесса – это именно практические занятия. Мы точно знаем, что наши студенты знают, для чего им нужен тот или иной закон по физике или какие-то еще задания. Все это носит персональный окрас. Ребята с большим энтузиазмом в это погружаются и учатся.



Есть такие программы как "индивидуальный план обучения", когда ребята могут совмещать работу и учебу. А это еще больше практики. Конечно же, работодатели выбирают именно таких соискателей, у которых за плечами огромный багаж знаний и большой опыт работы".