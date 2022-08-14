Российская сборная завоевала три золотых медали на Международной олимпиаде по информатике

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Российская сборная завоевала три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

"Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института. Золотых медалей были удостоены Александр Бабин (школа № 149 города Красноярска), Данил Клищ (физико-математический лицей № 31 города Челябинска), Всеволод Нагибин (образовательный центр — гимназия № 6 "Горностай" города Новосибирска)", — говорится в релизе.

Отмечается, что по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая, а американцы повторили результат российских старшеклассников: у них тоже три золота и одно серебро.

"Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствует о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения — это итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования. У нас многое сейчас делается для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка", — приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Фото : МФТИ/РИА Новости