Рособрнадзор впервые смягчает регламент проведения ЕГЭ

90

В ведомстве сообщили, что в период ЕГЭ, появится чат-бот, с помощью которого можно будет сообщить и пожаловаться на нарушения. Чат-бот будет называться «Помощник Рособрнадзора» и появится на единой образовательной федеральной платформе. И, по замыслу руководителя ведомства, этот инструмент должен помочь школьникам, если их права были нарушены, пишет МК.

Кроме того, во время прохода учеников на ЕГЭ смогут присутствовать родители. Дело в том, что ежегодно там и сям случаются скандалы, когда из-за «зазвеневшего» на рамке каблука, пряжки или даже шпильки для волос, участников экзаменов досматривают до белья. Эту тему поднимали даже в Госдуме, когда прошлым летом там проводили расширенные совещания о реформировании ЕГЭ. С участием нескольких ведомств и 6 думских комитетов. Звучали призывы ввести в регламент также и рамки, их калибровку, чтобы уж точно они не реагировали на шпильки да на «косточки» в бюстгальтерах у девочек. Но, судя по всему, дорогая техника не всегда по карману регионам.

В прошлом году, по статистике надзорного ведомства, что-то пошло не так на ЕГЭ или ОГЭ лишь в 0,0008% случаев. Подтвердились только 7 жалоб на «горячую линию». Но, с другой стороны, при заявленных масштабах госэкзаменов – 700 тысяч выпускников в прошлом году сдавали ЕГЭ и 1,5 миллиона – ОГЭ, «такой процент (18 человек, по подсчетам «МК») «это тоже люди», по словам предкомитета по просвещению Ольги Казаковой. Да и вряд ли все случаи нарушений достигли ведомства, на них могли просто не пожаловаться.

— Как бы там ни было, допуск родителей к рамкам, а еще какой-то новый ресурс для сообщений о нарушениях – это первый шаг, – считает эксперт в области образования Мария Бушуева. – Потому что до того только «гайки закручивались» каждый год. Там же в Госдуме предлагали сделать настройку этих рамок по единому регламенту, тоже правильная мысль. Каждый год – одни и те же истории с досмотрами детей.

Возможно, «смягчение» допуска поможет ввести и другие новшества. Например, питьевой режим во время экзамена. Проветривание или кондиционивание воздуха в аудиториях. Возможность принять при необходимости лекарство или перекусить детям, у кого есть для этого медицинские показания. И, возможно, упрощение регламента использования видеокамер, когда одно неосторожное движение влечет «пометку» на экзаменуемом, а муха, севшая на видеоискатель, срывает экзамен. Такой случай был в Башкирии.