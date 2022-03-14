Репетиция ЕГЭ: для школьников запустили сервис бесплатных пробных экзаменов

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Российские школьники могут бесплатно пройти пробное тестирование по ЕГЭ и ОГЭ. Проверить знания в формате единого госэкзамена можно по предметам: русский язык, математика, обществознание, история, физика, химия, информатика, английский язык, биология, литература. В формате ОГЭ сдать экзамен можно будет по русскому языку и математике. Образовательную инициативу реализует компания MAXIMUM Education.

«На всех сейчас сильно давит информационный шум. Это сильно влияет на подростков и школьников, которые много времени проводят в интернете. Но, какой бы ни была обстановка выпуск из школы и построение дальнейшего будущего – поступление в вуз или колледж, никто не отменял. До экзаменов остаются месяцы, самые интенсивные в подготовке. Мы надеемся, что пробные ОГЭ и ЕГЭ помогут школьникам проверить свои силы, с помощью экспертов разобраться с ошибками и почувствовать себя уверенно», – комментирует Михаил Мягков, генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education.

Тест доступен на сайте компании и в мобильном приложении. Чтобы пройти пробный экзамен, нужно зайти на сайт проекта и зарегистрироваться, после чего на указанный адрес электронной почты придёт ссылка на тест. С мобильных устройств зарегистрироваться можно в приложении MAXIMUM. Начать проходить экзамен можно в любое удобное время. После завершения участник сможет посмотреть, сколько баллов он набрал за первую часть и какие сделал ошибки. Также после прохождения теста можно бесплатно получить полный разбор результатов с преподавателем-экспертом. Это позволит ученику в индивидуальном порядке выявить пробелы и решить их.

Воспользоваться сервисом могут не только ученики, но и учителя, которые занимаются подготовкой школьников к ОГЭ и ЕГЭ, а также родители, желающие проверить уровень готовности своих детей к экзаменам.

В пробных экзаменах учтены все изменения 2022 года в соответствии с актуальными материалами ФИПИ.

В рамках образовательной инициативы учащиеся 8-11 класса также могут получить бесплатную подготовку к ЕГЭ (русский, математика, обществознание и английский язык) и к ОГЭ (математика, русский и английский язык). С начала марта преподаватели компании в течение нескольких недель будут проводить полноценные уроки с разбором заданий из экзамена, решать экзаменационные варианты, а также разберут со школьниками изменения 2022 года.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте компании.

Тренировочные экзамены прошли во всех 85 регионах России. Также была протестирована работа систем видеонаблюдения, сообщает РГ.