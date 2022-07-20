Ректор СамГМУ: "В наш вуз традиционно поступают “сильные” выпускники с хорошими успехами в учебе"

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Четверть поступающих в Самарский государственный медицинский университет в 2022 году имеют аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. Аттестат с отличием есть у 486 человек, диплом — у 54 человек.



По информации СамГМУ, в настоящее время заявления на участие в приемной кампании подали более 2000 абитуриентов. В 2021 году в этот же период об участии заявили 1970 человек.



При этом большая часть заявлений в этом году направлена в режиме онлайн — через портал Госуслуг (478 человек) и через личный кабинет абитуриента на сайте вуза (1041 человек). Лично ежедневно оформляются по 85 человек.

Это лишь предварительные данные, окончательные цифры по количеству абитуриентов будут известны в августе.



Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов: «В наш вуз традиционно поступают “сильные” выпускники с хорошими успехами в учебе. Прошлые годы показывают, что среди абитуриентов — десятки человек с дипломами олимпиад и стобалльники по результатам ЕГЭ. Такая целеустремленность и глубокие знания — очень важные качества для будущего врача, ведь медицинские работники продолжают учиться на протяжении всей профессиональной деятельности».



В регионе проводится работа по организации целевого обучения граждан.



Напомним, в рамках целевого приема абитуриенты поступают по отдельному конкурсу и получают образование бесплатно. По окончании обучения специалиста ждет гарантированное трудоустройство по специальности. Важным преимуществом целевого обучения является возможность направления в целевую ординатуру от учреждения. Прохождение практики в учреждении, с которым заключен целевой договор, дает возможность еще до устройства на работу ознакомиться с особенностями работы.



По договору о целевом обучении учреждение предоставляет меры поддержки в период обучения (выплаты, оплата проезда, компенсация расходов на жилье в период обучения).



Информация о целевом обучении, а также о потребности государственных медицинских учреждений в заключении целевых договоров размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Обучение и работа» - «Целевой прием». Для получения более подробной информации можно обратиться по телефону: (846) 333-00-06.



В СамГМУ выделено 369 "целевых" мест для жителей Самарской области, поступающих на обучение в 2022 году, сообщае пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО