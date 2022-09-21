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Ректор СамГМУ на встрече с Президентом РФ предложил поддержать развитие серийного производства инновационной медицинской продукции

21 сентября 2022 20:46
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В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.

В среду, 21 сентября, в Великом Новгороде состоялась встреча Президента России Владимира Путина с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) ведущих российских вузов и их партнеров.

На встрече обсудили ключевые аспекты развития инженерного образования в России, подготовки специалистов и поддержки отечественных инженерных разработок в различных отраслях, в том числе в медицине.

Во встрече принял участие ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. Он рассказал, что в вузе уже создано собственное производство по выпуску инновационных медицинских изделий и ведется подготовка инженеров медицинского профиля. Ректор СамГМУ предложить поддержать развитие серийных производств инновационной медицинской продукции для обеспечения технологического суверенитета:

«Для нас и наших технологических партнеров технологический суверенитет — очень важный проект, над которым мы совместно работаем, — отметил Александр Колсанов. — Сейчас мы начинаем готовить выпускников — инженеров с углубленным изучением анатомии, физиологии, клинических дисциплин, командной работы, постановки задач при создании медицинских изделий и продуктов. У СамГМУ уже 20 изделий доведено до рынка, и очень важны меры поддержки по стимулированию развития серийных производств, чтобы масштабировать выпуск отечественного продукта. Проект „Передовые инжиниринговые школы“ — это действительно обращение в будущее, создание новых проектов. Может быть стоит рассмотреть возможность создания пилотных площадок на базе ПИШ, где будет использоваться, апробироваться новые технологии и оборудование с дальнейшим масштабированием в массовое применение».

В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.

Напомним, что СамГМУ выиграл конкурсный отбор российских университетов в новый федеральный проект «Передовые инженерные школы». 89 вузов из 41 региона России соревновались за право открыть у себя инженерную школу новой формации в партнерстве с высокотехнологичными российскими компаниями. Их цель — обеспечить российскую экономику перспективными квалифицированными инженерными кадрами.

В СамГМУ будет создана Передовая медицинская инженерная школа, в которую планируют набирать абитуриентов с базовым инженерным образованием. Особенность школы — в глубоком изучении анатомии, физиологии и других медицинских дисциплин. Новые компетенции будут находиться на стыке информатики и вычислительной техники, приборостроения, оптических и биотехнических систем и медицины. Выпускники школы смогут работать в IT-компаниях, на предприятиях, производящих медицинскую технику, в клиниках и организациях здравоохранения, НИИ, инжиниринговых организациях и в медицинской промышленности.

В Самарской области развитию науки, поддержке ученых особое внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона в области создан научно-образовательный центр мирового уровня, объединивший несколько регионов страны. В НОЦ «Инженерия будущего» вошел и Самарский медуниверситет, который работает над проектами для практического здравоохранения.

Также в число 30 университетов — участников федерального проекта «Передовые инженерные школы» в июне этого года вошёл Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. Там работает Передовая инженерная аэрокосмическая школа «Интегрированные технологии в создании авиационной и космической техники». Будущих инженеров новой формации ждут специально разработанные учебные программы. Большое внимание будет уделено передовым технологиям, в том числе IT-технологиям и их применению в инженерном деле. Особое значение придается связи учебного процесса с реальным производством.

 

Фото:   СамГМУ

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