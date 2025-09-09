РБК: опрошенные врачи выступили против целевого обучения студентов-бюджетников

112

Врачи в России высказали опасения по поводу рисков обязательной отработки для студентов-медиков, обучающихся на бюджетных местах. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом «Справочник врача».

«Конституция РФ гарантирует свободу труда, а навязывание обязательной отработки нарушает это право», — приводит слова участников РБК. Вместе с тем половина поддержавших инициативу отмечают, что без подобных мер молодые специалисты не захотят работать в небольших городах и селах, где ощущается острая нехватка кадров.

В Минздраве подчеркнули, что законопроект о целевом обучении разрабатывался с учетом предложений граждан и профессиональных сообществ. Документ формировался не только на основе позиций федеральных и региональных структур, но и с учетом поступивших заявок от населения и представителей отрасли.

Ранее Минздрав России предложил сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми, что обязывает студентов заключать договор о целевом обучении и отрабатывать установленный срок после выпуска. Законопроект уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства, а его целью является обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, особенно в регионах с дефицитом специалистов.