Я нашел ошибку
Главные новости:
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
В Самарской области будет расширена сеть индустриальных парков
В Самарской области будет расширена сеть индустриальных парков
Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области
Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству
В Самарской области полицейские и общественники провели антинаркотические мероприятия для школьников и студентов
В Самарской области полицейские и общественники провели антинаркотические мероприятия для школьников и студентов
Эксперты по защите экоправ проведут онлайн-консультацию для жителей регионов
Эксперты по защите экоправ проведут онлайн-консультацию для жителей регионов
В Самаре ищут без вести пропавшего пенсионера
В Самаре ищут без вести пропавшего пенсионера
Лучших чтецов Самарской области выберут 24-25 марта
Лучших чтецов Самарской области выберут 24-25 марта
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Разработка самарских ученых увеличит эффективность оптических ловушек для бактерий и вирусов

24 марта 2022 13:37
37
Разработка самарских ученых увеличит эффективность оптических ловушек для бактерий и вирусов

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва и Института систем обработки изображений РАН разработали новый вид микролинз, благодаря которым можно значительно улучшить характеристики и расширить возможности оптических пинцетов - устройств, позволяющих с помощью лазерного луча ловить, удерживать и перемещать микроскопические объекты - живые клетки, бактерии, вирусы.

Новые микролинзы, обладающие уникальной структурой, позволяют в два раза увеличить эффективность оптических элементов с точки зрения их пропускной способности и могут найти применение не только в оптических пинцетах, но и в различных датчиках и сенсорах, в том числе для смартфонов, а также в медицинском и телекоммуникационном оборудовании. Разработке ученых посвящена статья, опубликованная в журнале "Компьютерная оптика” Исследования проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда и Программы развития Самарского университета на 2021-2030 годы в рамках государственной программы "Приоритет 2030".

"В рамках нашего исследования была разработана оригинальная структура металинз (2), позволяющая в два раза увеличить дифракционную эффективность оптического элемента и создавать световые поля с заданными новыми свойствами. Данные металинзы могут применяться в оптических пинцетах, лазерных микроскопах, в медицинском оборудовании - например, для более точного удаления лазером  биотканей при проведении операций на глазах, а также в сфере микроэлектроники  - для создания различных миниатюрных сенсоров и датчиков, в том числе гироскопов и акселерометров для смартфонов, и в сфере телекоммуникаций - например, для мультиплексирования, то есть, уплотнения каналов оптоволоконных линий", - рассказал один из авторов исследования доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва Дмитрий Савельев.

Как показали исследования, эффективность оптического элемента можно увеличить в два раза путем оптимизации метаповерхностей (3) в форме скрученных субволновых аксиконов (4) с различным углом закрутки. По словам научного сотрудника Института систем обработки изображений РАН Сергея Дегтярева, использование таких металинз дает возможность расширить диапазон манипуляций с микрообъектами, что позволяет говорить о создании новой разновидности оптического пинцета. 

"Разработанные нами металинзы также показали возможность получения обратного потока энергии, то есть, в этом случае световая энергия частично распространяется в направлении к источнику, а это можно использовать для оптического микроманипулирования. То есть, по сути – это новая форма оптической ловушки, оптического пинцета", - отметил Сергей Дегтярев.

Автор фото: Анар Мовсумов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
368
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
190
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
429
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
23 марта 2022  13:56
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
428
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
399
Весь список