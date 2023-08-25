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Расходы россиян на подготовку детей к школе выросли почти на 10 000 рублей

25 августа 2023 13:46
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Расходы россиян на подготовку детей к школе выросли почти на 10 000 рублей

По данным ВЦИОМ, в преддверии нового учебного года российские родители в среднем потратили около 43 000 рублей на то, чтобы собрать ребенка в школу. Основной статьей расходов стала школьная одежда и обувь: родители потратили на нее более 20 000 рублей — на 23% больше, чем в прошлом году, пишет Форбс.

В этом году родители в России в среднем потратили 43 029 рублей на то, чтобы собрать ребенка в школу, — сумма выросла на 9804 рубля (30%) по сравнению с 2022-м. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов. 

По данным ВЦИОМ, подготовка ребенка к школе в этом году затронет каждого второго россиянина — дети и внуки школьного возраста есть у 49% граждан. Как отмечают аналитики, основной статьей расходов респондентов в этом году стала школьная одежда и обувь для ребенка. Родители в среднем потратили на покупку формы, включая одежду для занятий физкультурой и сменную обувь, 20 414 рублей — это на 23% (на 3866 рублей) больше, чем в 2022 году. 

Примерно 5000 рублей опрошенные родители потратили на покупку нового рюкзака или школьной сумки — это на 21% больше, чем в прошлом году. На покупку учебно-методического материала у респондентов ушло 4688 рублей — этот показатель вырос на 40%. А школьная канцелярия в среднем стоила 3581 рубль — на 22% больше, чем в прошлом году. Кроме того, по данным аналитиков, родители-респонденты в среднем потратят на подарки учителям ко Дню знаний 2113 рублей — на 36% больше, чем в прошлом году. 

К отдельной статье расходов аналитики отнесли взносы опрошенных родителей на школьные нужды. В этом году респонденты в среднем потратили или собираются потратить на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3361 рубль (на 63% больше, чем в 2022-м), а на добровольные взносы — 3873 рубля (на 45% больше). 

Ранее аналитики сервиса «Актион Образование» сообщали, что рост затрат на подготовку детей к школе в 2023-м, по сравнению с прошлым годом, заметили 93,8% российских родителей. Для большинства опрошенных родителей (95,7%) самой большой статьей расходов при подготовке ребенка к школе также стала одежда.

Фото: pxhere.com

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