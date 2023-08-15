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Расходы на сборы ребенка в школу в Самаре за год выросли в среднем на 10%

15 августа 2023 09:10
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Расходы на сборы ребенка в школу в Самаре за год выросли в среднем на 10%

Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего траты за год выросли в Екатеринбурге и Казани. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из городов-миллионников.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 15 000 руб., Санкт-Петербурга — 13 700 руб. В Самаре траты обойдутся в 12 700 руб. на ребенка – на 10% больше, чем в прошлом году.

В Екатеринбурге сборы в школу обошлись семьям в 13 600 на ребенка, в Казани — в 13 500 руб. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 11 300 руб. Чуть больше расходы в Уфе и Воронеже — по 11 500 руб.

Средние расходы на подготовку детей к школе наиболее заметно выросли в Казани и Екатеринбурге — плюс по 13% к прошлом году. В Воронеже и Волгограде подготовка к учебному году стоит на 11% дороже, чем год назад.

Бюджеты на подготовку ребенка к учебному году жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Уфы подросли на 5% по сравнению с 2022 годом.


Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград
Время проведения: 21 июля — 14 августа 2023 года
Исследуемая совокупность: родители школьников
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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