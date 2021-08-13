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ПВГУС договорился о сотрудничестве с партнерами из Китая

13 августа 2021 10:59
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ПВГУС договорился о сотрудничестве с партнерами из Китая

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) договорился о сотрудничестве с партнерами из Китая. Встреча, посвященная развитию международных отношений, прошла в режиме онлайн с участием Любови Выборновой, врио ректора ПВГУС, Ма Шуанг, директора Пекинско-Московского центра услуг по развитию международной экономики и торговли Пекинского муниципального бюро торговли, генерального секретаря Пекинской ассоциации продвижения оригинального дизайна, Марии Пасугиновой, заместителя начальника управления по международному взаимодействию Комитета по туризму Правительства Москвы, а также Натальи Афанасьевой, профессора School of Fashion Study Самарского университета, координатора Пекинского международного конкурса стилистов Stylist King.

Участники встречи обозначили ключевые направления сотрудничества, открывающие большие перспективы для совместной работы. «Во-первых, это развитие партнерств с вузами Китая в части академической мобильности: студенческие и преподавательские обмены, сетевые образовательные проекты, языковые и научные стажировки, – прокомментировала врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. - Во-вторых, для нас важны партнерства с бизнесом по созданию и продвижению совместных международных проектов, по организации профессиональных стажировок студентов ПВГУС в сфере креативных индустрий Китая».

В качестве первого шага партнеры из Китая примут участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 40-летию ПВГУС, запланированном в программе финального шоу XVI Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ», которое пройдет 21 октября на площадке технопарка «Жигулевская долина». В свою очередь ПВГУС готов присоединиться в качестве партнера к работе по расширению географии и круга участников международного конкурса стилистов Stylist King, организованного китайской стороной. Предполагается, что в конкурсе примут участие студенты ПВГУС: как известно, дизайн и мода – одни из ключевых направлений в университете, реализуемые на всех уровнях подготовки от среднего профессионального образования до аспирантуры. Кроме того, ПВГУС задействует для продвижения и популяризации конкурса Stylist King наработанные связи с образовательными организациями России, готовящими кадры для сферы моды и дизайна. 

Теги: вуз Китай ПВГУС сотрудничество

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