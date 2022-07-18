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Путин поздравил победителей международной олимпиады по физике, которая прошла в Швейцарии

18 июля 2022 23:59
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Российский президент пожелал школьникам удачи и новых достижений.

Владимир Путин поздравил победителей международной олимпиады по физике, которая прошла в Швейцарии. Соответствующий документ опубликовали на сайте президента в воскресенье, 17 июля. Поздравление адресовано Вадиму Ерину, Олегу Калашникову, Илье Гладышеву, Максиму Пермякову и Даниилу Рынкевичу, пишут "Известия".

«На этих престижных международных соревнованиях российские школьники вновь продемонстрировали высокий интеллектуальный и творческий потенциал, основательную подготовку. Знания и упорный труд каждого из вас позволили завоевать пять наград высшей пробы», — высказался глава государства.

Он также обратил внимание на то, что благодаря таким качествам ребята смогут добиваться поставленных целей как в учебе, так и в жизни. Кроме того, Путин поблагодарил их наставников, друзей и близких. В заключение российский президент пожелал школьникам удачи и новых достижений.

15 июля стало известно о том, что российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Осло.

 

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России/"Известия"

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