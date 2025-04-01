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Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ в трех регионах РФ

1 апреля 2025 13:13
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Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ в трех регионах РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий экспериментальный режим сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Школьникам в этих регионах разрешат сдавать два предмета вместо четырех.

Согласно тексту закона, размещенного на портале публикования правовых актов, эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Закон позволяет школьнику сдавать экзамены только по русскому языку и математике, если он не собирается поступать в 10 класс. В противном случае потребуется сдать 4 экзамена, как во всех других регионах РФ

При этом колледжи в Москве, Санкт-П етербурге и Липецкой области будут проводить набор, учитывая результаты двух экзаменов ОГЭ. Однако школьники, которые хотели попасть в 10 класс, но не набрали минимум баллов, получат преимущество при поступлении в колледж.

Также местные власти смогут утвердить список профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО), для обучения которым достаточно будет предъявить аттестат. То есть при поступлении не будут учитываться результаты ОГЭ.

Все вышеназванные меры призваны повысить доступность СПО и удовлетворить потребности рынка труда в квалифицированных кадрах среднего звена, пишет Смотрим. 

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