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4 июня в 14:00 на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова (Самара, ул. Академика Павлова, 1, аудитория Л-11) пройдет мастер-класс Александра Фомина на тему "YouTube и Facebook: создаём собственный конкурентный экспертный образ".

В ходе встречи слушатели получат практические навыки создания собственных «продающих» аккаунтов в социальных сетях. Ознакомятся с успешными кейсами своих сверстников, а также научатся избегать ошибок при ведении аккаунтов:

- как попасть в федеральные и профильные СМИ через Facebook;

- YouTube с нуля: как настроить и чем заполнять площадку;

- каким образом стать полезным для журналистов, чтобы они хотели с вами коммуницировать.

Александр Фомин член совета блогеров и журналистов при Совете Федерации Российской Федерации. Член Союза журналистов России.

Заполните форму, чтобы зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс.

Главными темами мастер-классов станут новые международные медиа тренды, в том числе в области науки и технологий, новые подходы в области видео и дизайна, продвижения личных брендов в социальных сетях, а также прогрессивные PR технологии и инструменты современного молодого ученого и дипломата для продвижения российских интересов в мире и многое другое.

Занятия проходят еженедельно по пятницам в период с 14 мая по 25 июня в смешанном формате. Очно возможно принять на площадке не больше 50 человек (это первые зарегистрировавшиеся для участия в мастер-классе слушатели). Остальные желающие смогут подключиться дистанционно. После регистрации каждый получит ссылку на прямую трансляцию, а после окончания мастер-класса ссылку на видео запись.

Кому будет полезно?

Всем заинтересованным студентам и магистрантам, молодым ученым университетов, сотрудникам пресс-служб органов государственной власти и местного самоуправления, муниципальных и областных бюджетных учреждений, промышленных предприятий, образовательных организаций, некоммерческих объединений, сообщили в пресс-службе Самарского университета.